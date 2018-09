Pedro a découvert cette araignée rouge à Nivelles: oui, elle vit bien chez nous en Belgique (photos)

Pedro nous a envoyé cette photo d’une araignée rouge qu’il a pu observer à Nivelles, dans le Brabant wallon. "Est-ce une araignée de notre région?", nous demande-t-il grâce au bouton orange Alertez-nous. Il s’agit bien d’une araignée présente en Belgique, la Dysdère, nous confirme Arnaud Henrard, un biologiste qui consacre sa recherche aux araignées à l'UCL (Université catholique de Louvain) et au sein du Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC). Il existe deux espèces très ressemblantes, du même genre (Dysdera), qu’il est difficile de distinguer sur base d’une simple photo: "Seul un examen minutieux (sous binoculaire de préférence) permet de les différencier", précise le spécialiste.





Des chasseuses de cloportes

Les deux espèces en question sont Dysdera crocata (Dysdère armée), et Dysdera erythrina (Dysdère érythrine). Il s’agit d’araignées essentiellement nocturnes et leur présence dans nos maisons est plutôt occasionnelle. "Ce sont des araignées chasseuses de cloportes et avec leurs chélicères (des crochets, ndlr) impressionnants et longs, elles sont capables de chercher une prise sous sa proie, là où la carapace est plus molle", nous explique le chercheur, joignant cette photo issue de la banque d’images d'Arabel, l'association belge d'arachnologie, pour illustrer cette situation.



©Arabel



Les femelles prêtes à pondre

Si vous observez beaucoup d’araignées dans vos maisons en ce moment, c’est tout à fait normal. "A cette saison de l'année, beaucoup d'araignées sont adultes et cherchent à se reproduire. Les femelles, bien nourries à présent grâce à un été favorable à l'abondance de proies, sont de belle taille et cet effet est d'autant plus important qu'elles sont gravides (en gestation, ndlr) et prêtes à pondre", explique Arnaud Henrard.





Utiles dans nos maisons

Il ne faut pas s'inquiéter de leur présence: les araignées présentes en Belgique ne sont pas agressives, et sont inoffensives, car elles sont incapables de nous transpercer la peau. Par ailleurs, elles peuvent être plutôt utiles dans nos maisons: il suffit d'observer une toile d'araignée pour se rendre compte qu'elles débarrassent nos foyers de toute une série d'insectes qui n'y sont pas forcément les bienvenus, comme les moustiques.



Parmi les araignées les plus communes, il y a la tégénaire, que voici dans la main du spécialiste:



©Arnaud Henrard

"Leur taille corporelle n'est pas spécialement grande (11-20 mm), mais leurs longues et frêles pattes donnent l'illusion de gigantisme", précise-t-il.



©DVT