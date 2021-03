Placer des nichoirs pour combler le manque de cavités naturelles

(Belga) La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux invite la population à placer des nichoirs afin d'aider les diverses espèces d'oiseaux en Belgique, à l'approche du printemps, "période la plus cruciale pour la faune sauvage", selon la LRBPO.

"L'installation de nichoirs est l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces que l'on puisse faire en faveur de la faune sauvage", écrit jeudi la Ligue dans un communiqué. Celle-ci pointe ces dernières années la disparition progressive des cavités naturelles et artificielles. "L'entretien des massifs forestiers, des parcs publics et des jardins ne laisse pas vraiment de place aux vieux arbres et participe à cette disparition. La tendance à l'isolation passive de nos maisons réduit, elle aussi, le nombre de cavités artificielles qui sont indispensables pour les oiseaux vivant à proximité des êtres humains (moineaux, rouge-queue, mésanges, ...)." Installer un ou plusieurs nichoirs dans son jardin, sur sa terrasse, sa façade ou son balcon offre aux oiseaux une alternative, et permet ainsi à "une population donnée de favoriser la reproduction et donc une évolution croissante des individus". Il existe des nichoirs spécifiques à chacune des espèces. La Ligue en propose différents types sur sa "Boutique Verte" et fournit les conseils techniques liés à l'installation de ces nichoirs. (Belga)