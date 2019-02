Plusieurs personnes ont aperçu un loup en Belgique ce week-end

Un loup a été aperçu à trois reprises par plusieurs personnes ces derniers jours dans l'est de la province du Limbourg, notamment dans la réserve naturelle Solterheide. Il est plus que probable que les traces dans la neige appartiennent à un loup, confirme l'ASBL Landschap qui chapeaute le site internet Welkomwolf.be.



Des promeneurs ont vraisemblablement aperçu un loup dans la réserve naturelle de Solterheide. Entre jeudi soir et dimanche soir, l'animal aurait encore été observé deux fois dans les environs.



L'association demande à toutes les personnes ayant des informations sérieuses sur les loups de les communiquer.





Quelques recommandations



Jan Loos de l'ASBL Landschap rappelle quelques conseils aux habitants et promeneurs. "Il faut toujours tenir son chien en laisse durant une balade en forêt, afin d'éviter tout conflit avec le loup sauvage". Il recommande également aux propriétaires de moutons, chèvres et daims situés dans le nord de la province, qui n'ont pas encore pris de mesure de prévention, de ne plus tarder.



M. Loos prévoit en outre l'arrivée d'autres loups en Flandre, en provenance des Pays-Bas et d'Allemagne, à la recherche d'un nouvel habitat et d'un partenaire.