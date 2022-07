Pour la deuxième année consécutive, une grue naît naturellement en Belgique

(Belga) Pour la deuxième année consécutive, une grue est née naturellement en Belgique, rapporte l'association environnementale flamande Natuurpunt mercredi. L'année dernière, un couple de grues a donné naissance à deux jeunes pour la première fois dans la vallée du Zwarte Beek (Beringen, Limbourg). Ce même couple d'oiseaux est revenu dans cette réserve où il a donné naissance à un nouveau jeune.

L'année dernière, Natuurpunt était fière d'annoncer, pour la première fois en Belgique, un cas réussi d'introduction de grue. Les deux jeunes avaient reçu les noms de Gru et Dru (d'après leur nom latin Grus grus, et en clin d'œil au film "Moi, moche et méchant") Cette année, le couple est retourné sur le site de nidification du Zwarte Beek. "Il est courant que les grues retournent sur leur site de nidification de l'année précédente, mais il faut toujours attendre de voir si cela se produit réellement", explique Christof Van Ackere, de Natuurpunt. "Les oiseaux sont très sensibles et s'il y a trop de perturbations, ils se déplacent." Selon Christof Van Ackere, le couple a de nouveau été aperçu dans la vallée en février avec Dru. L'autre petit, Gru, est probablement devenu indépendant, et n'est pas revenu avec ses parents. "En raison du printemps sec et chaud, l'œuf a dû éclore à la mi-avril. Le poussin a été observé début mai. Entre-temps, l'oiseau a considérablement grandi et peut voler. Nous pouvons donc à nouveau parler d'un cas d'introduction réussi", explique M. Van Ackere. On s'attend à ce que la famille de grues reste à proximité du site de reproduction jusqu'en octobre, puis se déplace vers le sud pour passer l'hiver, bien qu'il ne soit pas exclu qu'elle continue à passer l'hiver ici. (Belga)