Première naissance de marabouts d'Afrique au zoo d'Anvers

Les marabouts sont des échassiers avec une morphologie caractéristique : tête rose et nue, grand bec et sac gulaire pendant. "Les petits sont aussi affreusement laids, mais c'est justement ce qui les rend beaux et uniques", a affirmé l'une des soigneuses, Sarah. La colonie installée dans la volière marécageuse du zoo d'Anvers compte six spécimens adultes : Krimson, Anatool, Dmitri, Helga, Svetlana et Lola. Deux couples ont atteint cette année l'âge de la maturité sexuelle (7 ans), parmi lesquels celui formé par Anatool et Svetlana. Les deux oiseaux se sont fait la cour et ont construit un grand nid haut perché sur la nouvelle plateforme nichoir. "Très vite, nous avons remarqué que les deux individus étaient en train de couver et 29 jours plus tard, des gazouillis se sont fait entendre. Deux poussins avaient éclos", a ajouté la soigneuse. Les marabouts sont essentiellement charognards, mais se nourrissent aussi de proies vivantes. Dans la nature, ils fréquentent également les décharges. Au zoo d'Anvers, ils reçoivent du poisson, des poussins d'un jour, de la viande de boeuf et des insectes. Les parents régurgitent la nourriture prédigérée dans le nid pour nourrir les poussins. Appelés Leptoptilos crumenifer en latin, ils figurent comme "préoccupation mineure" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).