Prisca a vu cet insecte en plein jour, en pleine ville: qu'est-ce que c'est?

Voir un papillon de nuit est courant en Belgique, mais Prisca a aperçu celui-ci en plein jour en pleine ville. Surprise, elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Patrick Lighezollo, expert chez Natagora, répond à ses questions.

Un papillon de nuit est apparu en plein jour, en pleine ville. Prisca nous a envoyé sa photo via le bouton orange Alertez-nous : "J'ai vu ce papillon de nuit aujourd'hui en ville. Je ne sais pas si on peut demander des renseignements sur cette espèce par le biais de ce message. Merci !"

Patrick Lighezzolo est spécialiste de l’entomologie. Il travaille pour l’association de protection de la nature chez Natagora. "Il s’agit de La Méticuleuse ou La Craintive", nous apprend-t-il. "Un papillon de nuit de la famille des Noctuidae."

Le papillon passe inaperçu lorsqu’il est camouflé dans le feuillage

Cet insecte est très commun en Belgique. "Il vit principalement la nuit. Il est possible de le voir voler de jour mais seulement s’il a été dérangé et qu’il veut aller vers un autre support de repos. Il a deux générations au stade adulte, il est plus abondant à la génération estivale." Voilà pourquoi Prisca a pu l’apercevoir en plein jour dans la ville. Ce papillon de nuit est d’ailleurs de plus en plus observé d’année en année selon le site observations.be.

La couleur de la chenille de cette espèce peut être verte, grisâtre ou brunâtre. "Le papillon passe inaperçu lorsqu’il est camouflé dans le feuillage. A y regarder de plus près, il arbore de très belles couleurs sur le dessus de ses ailes avec du rose et de l’olive," conclut l’expert.