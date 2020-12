Prix du Bourbonnais: entrée en piste de Face Time Bourbon

Le trotteur Face Time Bourbon, champion du monde du trot 2020, fera son entrée en piste dimanche à Vincennes dans le Prix du Bourbonnais, deuxième épreuve qualificative au Prix d'Amérique.

Confié au Suédois Björn Goop, Face Time Bourbon, âgé de 5 ans, sera l'attraction de cette course dotée de 95.000 euros disputée sur le parcours de 2.850 mètres, opposé à 15 adversaires.

Face Time Bourbon s'annonce comme le grand favori. Le fils de Ready Cash est déjà qualifié grâce à ses gains, c'est le plus riche du lot avec plus de 2 millions d'euros sur son compte en banque. Sauf incident de parcours, seuls deux trotteurs décrocheront leur billet pour l'Amérique.

"Face Time Bourbon est en pleine forme, il s'entraîne tous les matins et travaille notamment en montée. Il est bien sur ce parcours. On y va pour gagner!", a déclaré à l'AFP Sébastien Guarato, son entraîneur.

Parmi ses rivaux, associé à Yoann Lebourgeois Carat Williams, dans les boxes lui aussi de Sébastien Guarato au Ménil-Bérard (Orne), est l'un des six trotteurs millionnaires en lice, à l'instar de la championne Erminig d'Oliverie associée à Éric Raffin, le Sulky d'Or 2019.

La jument Délia du Pommereux, double tenante du titre, disqualifiée dans la première course préparatoire, va tenter de devenir la première à remporter cette course trois années de suite. Elle sera menée par Franck Nivard, le pilote le plus titré dans le Prix d'Amérique en activité avec cinq succès.

Présenté par Jean-Michel Bazire, Valzer Di Poggio, disqualifié dans la première étape qualificative le 22 novembre pour avoir pris le galop aux abords du poteau après avoir animé les débats, tentera de nouveau avec son mentor aux commandes de gagner un des précieux sésames.

Conformément au règlement, les trois premiers des quatre courses "B" (Bretagne, Bourbonnais, Bourgogne et Belgique) gagnent leur place sur la ligne de départ du championnat du monde du trot attelé le dernier dimanche de janvier.

L'entraîneur Pierre Vercruysse tentera sa chance au sulky de son champion Drôle de Jet, qui avait déclaré forfait pour raison de santé dans le Grand National du trot. Pierre Vercruysse confiera sa deuxième cartouche, Moni Viking à l'habile Matthieu Abrivard.

"Drôle de Jet s'est bien remis de sa collique mais risque de manquer un peu de condition. Pour Moni Viking j'espère que la course sera menée à tempo élevé pour qu'il place sa pointe de vitesse pour finir", a commenté M. Vercruysse.

Dimanche, les turfistes découvriront le nom des trois autres inscrits sur la ligne de départ du Prix d'Amérique, aux cotés de Diable de Vauvert, Feliciano et Bahia Quesnot qui ont fait le podium du Prix de Bretagne.

Face Time Bourbon courra ensuite le Prix Ténor de Baune, en quête d'"une autre victoire" avant le 31 janvier.