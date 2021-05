Quand nos animaux de compagnie souffrent aussi des mesures anti-coronavirus: "Ils n'ont pas pu vivre les expériences qui allaient faire d'eux des chiens équilibrés"

Durant le premier confinement ou même le deuxième, vous avez sûrement craqué pour un animal de compagnie: chien, chat, lapin... Vous avez craqué, et surtout... vous aviez du temps! Mais aujourd'hui, les restrictions s'allègent et vous êtes de moins en moins présent à la maison. Et votre animal, lui, se retrouve tout seul. Une solitude qu'il ne faut pas négliger. Explications.

Chez les vétérinaires, les consultations s'enchaînent. Et pour cause, ces-derniers temps, ils sont très sollicités! Chez Vincent Dethier, vétérinaire spécialisé dans les troubles du comportement, les rendez-vous n'arrêtent pas: il reçoit énormément d'animaux achetés pendant le confinement. "Ils se sont retrouvés enfermés avec leur maître et n'ont pas pu bénéficier des expériences qui allaient faire d'eux des chiens équilibrés", explique le vétérinaire.

Des troubles du comportement observé chez nos amis à quatre pattes

Avec le télétravail, nos animaux de compagnie ont été habitués à la présence humaine. Mais avec l'allègement des mesures anti-coronavirus, les maîtres sont moins souvent chez eux. Et pour l'animal, ça peut être troublant: "Pour lui, c'était la normalité! Et tout d'un coup, le groupe social explose et l'animal se retrouve seul à la maison... Ça peut lui causer des problèmes", poursuit Vincent Dethier.

Des problèmes de stress surtout, visibles sous différentes formes. "On parle d'animaux qui aboient énormément, qui ne savent pas rester seuls c'est-à-dire des destructions, de la malpropreté, etc. Et aussi des problèmes d'agressivité, des grognements, des morsures...", détaille le vétérinaire spécialisé.

Il faut donc faire de la rééducation. Parfois, des médicaments peuvent cependant aider l'animal. "Ils ne sont prescrit que pour venir en aide. C'est pour mettre l'animal dans un état émotionnel qui lui permette d'apprendre quelque chose. Donc quelqu'un qui me dit qu'il ne saura rien faire avec son chien, je ne sais rien faire pour lui", termine-t-il.

La durée de la thérapie varie selon l'animal et la personne, mais elle peut durer plusieurs mois.