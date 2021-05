Rare naissance dans un zoo anglais: un bébé lémurien à ventre roux (vidéo)

Les conservateurs du zoo de Chester célèbrent la naissance d'un rare lémurien à ventre roux le premier du genre à être né au zoo.

La petite boule de poils, dont le sexe est actuellement inconnu, est arrivé au terme d’une grossesse de 127 jours. Il est né le 31 mars, mais les gardiens expliquent qu’il était si petit et caché dans l'épaisse fourrure de maman que ce n'est que maintenant qu'il devient visible. On estime qu’il ne pesait que 70g à la naissance, environ le même poids qu'une banane. Sa maman, Aina, a quatre ans et son papa, Frej, a huit ans.

Cette naissance est un coup de pouce important pour le programme de sélection européen pour l'espèce avec le lémur à ventre roux répertorié comme vulnérable à l'extinction dans son Madagascar natal, le seul endroit où les lémuriens se trouvent à l'état sauvage.

Les experts disent que la destruction de leurs habitats forestiers pour l'agriculture et le bois, ainsi que la chasse pour leur viande, a entraîné d'énormes déclins pour les 100 espèces différentes de lémuriens de l'île.

Les lémuriens à ventre roux sont une espèce sexuellement dimorphe, ce qui signifie que les mâles et les femelles ont des différences d'aspect. Les mâles ont une fourrure rousse-brune avec des formes de larmes blanches autour de leurs yeux, tandis que les femelles ont une fourrure rousse-brune avec une fourrure blanche sur le ventre, le cou et le menton, et peu ou pas de blanc autour des yeux.

Les bébés naissent de la même couleur que leur mère afin de pouvoir se camoufler contre leur fourrure. Les jeunes mâles conservent cette coloration jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de deux ans.

Les lémuriens sont très inhabituels dans le monde des mammifères car ils partagent un trait avec seulement une poignée d'autres espèces, la domination féminine. Les lémurs à ventre roux sont l'une des rares espèces de lémuriens à former un couple monogame et ils vivent dans une petite troupe familiale composée de maman, papa et progéniture.