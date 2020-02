Recensement des oiseaux dans nos jardins: voici le TOP 10 des espèces les plus fréquentes

L'association de protection de la nature Natagora a tiré dimanche soir les premières conclusions des données récoltées ce week-end pendant le grand recensement des oiseaux communs de nos jardins. Dimanche soir, les observations de plus de 4400 jardins avaient été transmises à l'association. Celles-ci confirment le déclin de nombreuses espèces.

Natagora, l'association de protection de la nature, dénombrait déjà 4441 jardins au compteur de son opération de recensement "Devine qui vient manger au jardin" ce dimanche soir à 17h. Malgré une météo peu propice, les participants étaient au rendez-vous, comptant avec application les oiseaux qu'ils voyaient dans leur jardin. Même si la météo, douce et pluvieuse, n’a pas poussé les oiseaux aux mangeoires, les spécialistes observent sur base des premiers chiffres que certaines espèces déclinent très nettement.

Les premiers résultats révèlent que 8 des 10 espèces d’oiseaux communs habituellement observés dans le top 10 sont en dessous de leur moyenne. Trois d’entre elles atteignent même leur minimum historique.

Sans surprise, on trouve dans le lot le merle noir qui poursuit un déclin très marqué depuis trois ans, probablement victime de l’épidémie du virus Usutu. S’ajoute ensuite les tourterelles turques et les pinsons des arbres. Parallèlement au réel déclin de certaines espèces, deux hypothèses peuvent expliquer ces mauvais chiffres. Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora, explique : "Avec l’hiver très doux que nous connaissons, les jardins ne forment pas des refuges cruciaux pour trouver de la nourriture. Et les oiseaux présents dans nos jardins ce week-end sont restés cachés, évitant de sortir sous la pluie. Une autre explication plausible est que les températures clémentes ont amené certaines espèces à chanter pour défendre leur territoire dès janvier et que ces oiseaux sont par conséquent moins présents dans les jardins. Cela pourrait être le cas pour la mésange bleue et le pigeon ramier par exemple, dont la population nicheuse ne montre pas de signe de déclin."

Les spécialistes de l’association de protection de la nature Natagora alertent également quant au fait que que six espèces subissent une érosion continue de leur population au fil des années. Sont concernés : l’étourneau sansonnet, le verdier d'europe, le moineau domestique et friquet, la tourterelle turque et la mésange nonnette. Les prochains recensements permettront de suivre l’état de ces populations.

À l'inverse, certaines espèces sont plus présentes qu'autrefois. Comme on pouvait s’y attendre, le geai des chênes atteint un maximum historique cette année, conséquence de l’invasion exceptionnelle relevée cet automne. Pareil pour le pic vert, qui trouve sans doute très facilement sa nourriture en l'absence de toute couverture neigeuse.

Par ailleurs, la perruche à collier, espèce invasive bien suivie par les spécialistes, est aussi à son maximum historique et reprend sa lente progression.

Voir les résultats en direct

Top 10 des espèces observées

mésange charbonnière

merle noir

rouge-gorge

mésange bleue

pie bavarde

pigeon ramier

moineau domestique

corneille noire

tourterelle turque

pinson des arbres

