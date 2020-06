Retour du loup chez nous: voici le plan de la Wallonie pour une cohabitation harmonieuse avec l'homme

Alors que le loup fait son retour en Belgique après avoir disparu durant plus d'un siècle, la Wallonie souhaite favoriser une cohabitation harmonieuse entre l'homme et cette espèce souvent décriée.



C'est dans cette optique que Céline Tellier, ministre de l'Environnement et de la Nature a présenté, vendredi à La Gileppe, le premier plan loup développé par la Région Wallonne. Dans le cadre de la rédaction de ce plan, d'une durée de 5 ans, de nombreux acteurs de terrain, comme les membres du réseau loup, ont été consultés.

4 axes

Ce plan s'articule autour de 4 axes à savoir: le suivi scientifique de la présence et de l'installation de loups en Wallonie, la protection de l'espèce et ce notamment en période de reproduction, la protection et l'indemnisation des éleveurs et enfin la sensibilisation des différents publics. "Le retour naturel du loup en Wallonie est une bonne nouvelle mais nous avons bien conscience qu'elle s'accompagne de craintes des éleveurs qui redoutent de voir leur cheptel décimé par ce prédateur. C'est pour ces raisons que nous avons développé un plan loup qui vise à une bonne cohabitation entre ces animaux et les hommes", a indiqué la ministre. Pour l'heure, un seul loup, Akela, a été clairement identifié sur le territoire wallon.

"Nous voulons aider les éleveurs à se protéger des attaques"

"Dans les années à venir, il est fort probable qu'ils soient plus nombreux et c'est pour cette raison que nous voulons aider les éleveurs à se protéger des attaques, en installant par exemple des filets temporaires électrifiés afin de dissuader le loup et ainsi protéger les animaux", a expliqué la ministre. De son côté le DNF a insisté sur la difficulté à faire la différence entre une attaque de loups et de chiens. Depuis la découverte de sa présence dans les Hautes Fagnes en 2018, Akela a sévi à quelques reprises et au total se sont une dizaine de moutons qui ont été tués.