Sur le chemin de l'Afrique, des dizaines de cigognes font une pause à Les Avins en province de Liège (photo)

Comme chaque année, peu enclines à supporter l'air frais de l'automne dans le nord de l'Europe, les cigognes entreprennent leur migration vers les terres africaines aux températures plus hospitalières. Le voyage est long et les arrêts nécessaires. Des dizaines de cigognes ont fait une pause dans une prairie de Les Avins, un village de Clavier dans la province de Liège, sous les yeux et l'objectif de Philippe qui nous a envoyé une image de ce moment via le bouton orange Alertez-nous. "Les cigognes font une pause en Belgique (Les Avins en Condroz Liégeois). La fin de l’été est bien là. Bon vol à elles", commente-t-il.