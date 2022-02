La tempête Eunice a balayé la Belgique ce vendredi. Un tel phénomène météorologique a des conséquences sur la faune. Les vents violents peuvent désorienter les oiseaux et faire chuter les animaux qui se réfugient dans les arbres. Chez nous, des centres spécialisés viennent en aide à ces animaux sauvages.

L'une de nos équipes s'est rendue dans un centre qui soigne les animaux sauvages à Ottignies. L'endroit a notamment recueilli un jeune écureuil. Son nid n'a pas résisté aux vents violents de vendredi soir. Retrouvé au sol, il a été emmené dans le centre Creaves. "Ils sont très haut dans les arbres, et quand les arbres vont dans tous les sens, ils peuvent tomber du nid. Parce que ce sont des nids qui sont tubulaires, avec une entrée et une sortie. Donc s'ils ne sont pas bien accrochés, s'ils ne se tiennent pas bien, s'ils sont trop jeunes, ils peuvent tomber du nid. C'est ce qui est arrivé ici", explique Bénédicte Maaskant, vice-présidente du centre "Birds Bay".

Quelques conseils de base si vous retrouvez un animal sauvage

Ce samedi matin, le petit écureuil est déjà parti du centre pour être recueilli dans une famille d’accueil. S'il est en vie aujourd’hui, c’est grâce aux bons réflexes des personnes qui l’ont retrouvé. Bénédicte donne quelques conseils sur la façon de réagir. "Il faut les mettre au chaud. Les rentrer, les mettre dans un essuie au chaud, à l'abri. À l'abri aussi des animaux domestiques. Surtout ne pas essayer de donner à boire ou à manger, parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi", précise-t-elle.

Les grosses rafales peuvent parfois les projeter contre les vitres ou les véhicules

Nous nous sommes ensuite rendus à Coutisse (Andenne), dans un autre centre de soins pour animaux sauvages. Une responsable s'occupe de nourrir un pigeon malade. Le pigeon, comme d’autres oiseaux, peut être perturbé par les rafales de vent. "Les grosses rafales peuvent parfois les projeter contre les vitres ou les véhicules. Ils peuvent même parfois s'empaler contre les branches quand il y a de grosses rafales. Et tout ce qui est rapace ne se nourrit pas, ou très peu, puisqu'il y a beaucoup de vent et qu'ils ne savent pas chasser", indique Juliette Economides, responsable du Creaves d’Andenne.

La météo pose aussi des problèmes pour les premiers nids de la saison. "Les chouettes hulottes sont déjà nées à certains endroits, et tout ce qui est colombidé qui se reproduit presque tout l'année, les pigeonneaux sont déjà dans les nids", explique Juliette. Résultat: les petits peuvent finir par terre en forêt ou dans les jardins.

Soyez donc attentif si vous vous promenez à l’extérieur. Et si vous retrouvez un animal blessé, ne trainez pas à le ramener dans un de centre spécialisé. Plus il sera pris en charge rapidement, plus il aura de chances de survie.