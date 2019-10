Tous les animaux aiment les citrouilles: la preuve aux zoos d'Anvers et Plankendael en vidéos

Les animaux du Zoo d'Anvers et du Zoo Planckendael fêtent aussi Halloween. En ce moment, c'est citrouilles pour tout le monde (ou presque). Les animaux de ces zoos bénéficient régulièrement d'un enrichissement supplémentaire se présentant sous différentes textures, odeurs et goûts. En cette période de l'année, ce sont donc des citrouilles taillées (ou des poivrons pour les macaques à crête et des pommes de terre pour les ragondins) qu'ils ont reçues. Tous les animaux sans exception ont interagit avec les légumes. La plupart les ont dévorées, il faut dire que certaines étaient remplies de "friandises". Les éléphants ont eux reçu une citrouille à leur taille: un monstre de 130 kg !



Voici le résultat en images :



