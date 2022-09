Un bâtiment dernier cri avec un auditoire debout pour les étudiants de l'UNamur

(Belga) L'Université de Namur a présenté mardi son bâtiment novateur destiné aux étudiants en médecine vétérinaire et en master en pharmacie.

L'infrastructure est opérationnelle depuis septembre 2021. Le bâtiment rénové en profondeur s'étend sur trois niveaux pour une surface totale de 2.100 mètres carrés. On y trouve notamment un auditoire debout de 150 à 170 places, l'objectif étant de stimuler l'attention des étudiants tout en favorisant l'échange et en alternant plus facilement cours et travaux pratiques. Le dispositif comprend également une salle de dissection moderne et des salles de travaux pratiques, le tout connecté grâce à des caméras. L'ensemble est particulièrement adapté aux exercices en petits groupes et est complété par une salle d'apprentissage de l'anatomie par région ainsi qu'une salle de travail avec un scanner et une autre destinée à la lecture de clichés. Au dernier étage, le bâtiment accueille une pharmacie didactique destinée aux étudiants en master en pharmacie. Inspirée par deux chercheurs de l'université, cette pharmacie qui a tout d'une vraie permet de pratiquer une pédagogie innovante dans le cadre du cours de pharmacothérapie spécialisée, selon l'université. Le lieu est notamment propice aux jeux de rôle ou de classes inversées au cours desquels l'étudiant est invité à prendre le rôle du pharmacien.