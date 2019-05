Un bébé zèbre des montagnes naît au zoo d'Anvers: une femelle qui se nomme Ulani (vidéo)

Un bébé zèbre des montagnes est né au zoo d'Anvers, indique celui-ci mardi. Le nouveau-né est une femelle et porte le petit nom d'Ulani. La nouvelle recrue se porte bien et réside près du temple égyptien du zoo avec sa maman, Luena.

Ulani est déjà le troisième petit de sa mère et a découvert la lumière du jour au milieu du groupe des femelles, comme c'eut été le cas dans la nature. Son géniteur est Hero, qui a depuis déménagé en Italie après avoir suffisamment assuré la survie de ses gènes à Anvers.

Le zèbre de montagne de Hartmann est une espèce vulnérable. Il se distingue des autres zèbres par le lambeau typique qu'il porte à la gorge. On ne recense plus que 9.000 individus dans la nature et peu de naissances dans les parcs animaliers.