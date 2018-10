Un Belge a découvert une nouvelle espèce d'oiseau: "Le bec était beaucoup plus long et le plumage nettement plus jaune"

Un ornithologue belge a découvert une nouvelle espèce d'oiseau en Indonésie, rapporte Greenpeace dans un communiqué. Philippe Verbelen y travaille comme expert en forêts. Il était en vacances en Indonésie et visitait la petite île de Rote, lorsqu'il y a observé un pouillot qu'il n'avait jamais vu avant. Le pouillot est un genre de petit oiseau insectivore, qui comprend des dizaines d'espèces. Plusieurs d'entre elles sont présentes chez nous, comme le plus connu, le pouillot véloce.

En 2009, il repère l'oiseau d'une espèce encore jamais renseignée, pour la première fois: "En observant l’oiseau et en analysant les photos que j’avais prises, j’ai réalisé que ce pouillot différait fort de ses voisins au Timor: le bec était beaucoup plus long et le plumage nettement plus jaune", explique-t-il.

Philippe Verbelen est retourné en Indonésie en 2014 pour comparer l’oiseau à ceux des îles voisines puis. En 2015, c'est une équipe scientifique mixte de l’Université National de Singapour (N.U.S.) et de l’Institut Indonésien pour la Science (LIPI) qui a exploré les forêts de Rote pour étudier le pouillot plus en détail. Le résultat de leur analyse vient d’être publié, il s’agit bien d’une nouvelle espèce. Elle a été nommée le "Pouillot de Rote".

Il s’agit de la deuxième espèce d’oiseau découverte sur cette île en moins d’un an. L'ornithologue en profite pour rappeler à quel point il est important de protéger le milieu qui abrite cet oiseau et bien d'autres espèces. Les forêts indonésiennes abritent plus de 1700 espèces d’oiseaux, soit environ 15 % des oiseaux connus au monde. Près de 500 d’entre eux ne sont présents qu’en Indonésie, précise le communiqué. "Ces découvertes montrent à quel point nous connaissons peu la biodiversité des forêts indonésiennes. Elles disparaissent pourtant rapidement. Ces 15 dernières années, plus de 24 millions d’hectares de forêt ont été perdus en Indonésie. Il est urgent d’intensifier les efforts pour protéger les forêts primaires indonésiennes qui subsistent", indique Philippe Verbelen.