Carnet rose au parc de Planckendael: un bonobo est né pendant la nuit de Saint-Sylvestre

Un petit bonobo a pointé le bout de son nez dans la nuit de 2020 à 2021 au parc animalier de Planckendael. On ignore encore si le petit de Nayembi est une femelle ou un mâle. Depuis plus de 30 ans, Planckendael coordonne le programme d'élevage européen des bonobos menacés et gère le livre généalogique à l'échelle mondiale. Planckendael décide donc des compositions des groupes et des combinaisons pour la reproduction, pour l'ensemble des parcs animaliers du monde. Le petit du Nouvel An est déjà le 20e à naître dans l'enceinte du parc.



