Un cadavre de rare baleine bleue s'échoue sur la côte de Namibie

(Belga) Le cadavre d'une baleine bleue, plus grand animal au monde et espèce considérée comme menacée, s'est échoué mardi sur une plage de Namibie, portant des blessures laissant penser qu'elle a été percutée par un navire, ont indiqué des scientifiques.

Un observateur de baleines a d'abord repéré lundi le mammifère "flottant sur le dos", au large de la localité portuaire namibienne de Walvis Bay, a expliqué le biologiste marin Simon Elwen à l'AFP. "Le corps a dérivé vers le rivage mardi matin. "Le faisceau d'indices à l'heure actuelle laisse fortement penser" que l'animal "a été percuté par un navire, très près de la baie", a poursuivi M. Elwen. Des prélèvements devraient pouvoir permettre d'en savoir plus rapidement sur les causes de la mort, selon lui. La baleine bleue (Balaenoptera musculus) peut atteindre 30 mètres de long et peser environ 150 tonnes, ce qui en fait l'animal le plus imposant vivant sur la planète. L'espèce, classée "menacée" par l'Union internationale de Conservation de la nature (UICN), recolonise lentement les eaux d'Afrique australe, après avoir en avoir été quasiment éliminée par des décennies de chasse à la baleine. Observer une baleine bleue reste néanmoins rare, leur nombre restant faible et l'espèce ne s'aventurant que rarement près des côtes. On ne recense actuellement qu'entre 10.000 et 25.000 baleines bleues à travers le monde selon le WWF. (Belga)