Un automobiliste repère un loup au bord d'une route de campagne à Havelange: c'est le cinquième en Wallonie (photos)

Un cinquième loup a été identifié en Wallonie, dont un au moins y a élu domicile. C'est une photo prise le 1er août par un automobiliste qui a permis d'identifier l'animal dans un champ au bord d'une route de campagne à Havelange, dans la province de Namur. "Nous avons envoyé les clichés aux experts français de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Nous venons de recevoir leur réponse, ils sont formels, c'est bien un loup", a indiqué à la RTBF Violaine Fichefet, du Réseau wallon d'observation du retour du loup. La Wallonie est le chaînon manquant entre les populations d'Allemagne et celles de la France et de l'Italie.



©François Hastir



