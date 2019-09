Un des bébés pandas de Pairi Daiza présenté en vidéo: Les jumeaux fêtent leur 1 mois (vidéo)

Un des deux bébés pandas géants nés en août a été présenté au public en vidéo. Le bébé est encore trop petit que pour être montré au public en chair et en os. Même si un seul des bébés apparaît sur la vidéo, le parc assure que les jumeaux se portent bien. "Les jumeaux pandas géants sont toujours dans cette période très délicate des 100 premiers jours, mais à ce stade, ils se portent à merveille, grâce aux soins que leur apportent leur maman et les soigneurs qui se relayent auprès d'eux 24h/24 depuis tout ce temps", écrit le parc sur sa page Facebook.



©Belgaimages

Avec la naissance des ces deux bébés, dont les prénoms seront choisis plus tard, Pairi Daiza abrite désormais cinq pandas géants. Prêtés pour 15 ans par la Chine, la femelle Hao Hao et son compagnon Xing Hui avaient été accueillis en grande pompe à Brugelette en février 2014 et sont rapidement devenus l'une des principales attractions du parc.



©Belgaimages

Le 2 juin 2016, un petit mâle était né et avait reçu le nom de Tian Bao, "Trésor du Ciel". La Chine mène un programme de réintroduction de pandas dans la nature depuis 2012. Onze pandas ont déjà été réintroduits dont 9 qui vivent toujours. Pairi Daiza participe aux programmes de sauvetage du panda notamment via l'accueil, depuis 2014, de Hao Hao et Xing Hui.

La fondation Pairi Daiza finance aussi les travaux de la chercheuse belge Jella Wauters de l'université de Gand qui visent à développer un test qui permettra aux scientifiques, partout dans le monde, de différencier notamment les "fausses" des "vraies" grossesses de pandas géants ou de prédire la période de chaleur de la femelle panda (quelques semaines avant son début) sur base de marqueurs hormonaux présents dans l'urine de l'animal.



©Belgaimages



©Belgaimages