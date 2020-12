Un fossile de tigre à dents de sabre vendu pour près de 70.000 euros à Genève

Un squelette presque complet d'un tigre à dents de sabre, vieux de près de 40 millions d'années, a été vendu mardi aux enchères à Genève pour près de 70.000 euros.

Découvert l'an dernier dans le Dakota du sud aux Etats-Unis, ce specimen de 1,20 m de long et d'environ 40 cm de haut a été adjugé en une minute, à l'occasion d'une session dédiée à la paléontologie organisée par l'Hôtel des Ventes de Genève.

Adjugé à 60.000 francs suisses (environ 55.760 euros), "le prix du tigre avec commission s'élève à CHF 74.862. L'acheteur est un collectionneur privé suisse", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la maison d'enchères, Fanny Moncorgé.

Ce specimen d'Hoplophoneus, nom scientifique de cette sorte de très gros lynx, avaient été estimé par les experts entre 60.000 et 80.000 CHF (environ entre 55.760 euros et 74.350 euros).

Complet à 90%, il avait été trouvé dans un ranch américain, dans le Dakota du sud en 2019.

Près d'une quarantaine de pièces d'histoire naturelle étaient proposées aux enchères par le collectionneur suisse Yann Cuenin.

D'autres fossiles ont également trouvé acheteurs, dont une nageoire de 85 cm de long d'un mosasaure, un genre de reptile marin qui au Crétacé occupait le sommet de la chaîne alimentaire sous-marine, adjugée à 7.000 CHF (6.500 euros).

Une dent d'un Tyrannosaurus Rex, sans aucun doute le dinosaure le plus connu, A (Montana), a été vendue à 5.500 CHF (5.100 euros), soit environ le double de son estimation.

Une remarquable libellule fossilisée du Jurassique (150 millions d'années), de 17,5 cm d'envergure, a également été adjugée pour la coquette somme de 5.000 CHF (4.650 euros).

Parmi les nombreux autres objets proposés aux acquéreurs, un fémur de dinosaure Camarasaurus Grandis du Jurassique, de 102 cm, est resté invendu car le prix de réserve n'a pas été atteint.

Un magnifique fossile d'ammolite aux tons rouges et orangés, ces coquilles de mollusques très anciens, a connu le même sort. Ce véritable bijou du Crétacé (75 millions d'années), dont le composant principal est du nacre, était estimé entre 20.000 et 30.000 CHF (entre 18.590 euros et 27.880 euros).

Les ventes de paléontologie font grincer des dents certains spécialistes, qui admettent toutefois que de nombreux fossiles mis aux enchères ne feraient plus progresser la science. Ils soulignent néanmoins que des pièces importantes peuvent faire partie des lots en vente.