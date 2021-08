Un lynx a été observé en Belgique: le SPW publie les photos EXCEPTIONNELLES de cette "rencontre"

Un lynx a récemment été observé en Wallonie. Un agent du SPW a eu la chance de le voir et de le photographier, indique l'organisme sur sa page Facebook. "La belle nouvelle du jour: le lynx établi en Wallonie a une nouvelle fois été aperçu et un de nos collègues a eu la chance de pouvoir le prendre en photos. On vous partage les magnifiques clichés de ce gros matou", peut-on lire. Le Département de la Nature et des Forêts ne précise pas où le félin a été photographié.

Le fait qu'un homme ait pu capturer ces clichés est un fait exceptionnel. Jusqu'alors, il avait fallu se contenter d'images captées par des caméras automatiques. Ce fut le cas le 9 août dernier, quand l'association de protection de la nature Landschap vzw avait annoncé que des images montraient que le lynx d'Europe s'était installé dans les Ardennes. "Il ne s'agit pas d'images d'un spécimen nomade qui passerait là par accident, mais bien d'un animal établi sur son territoire", avait déclaré Jan Loos, membre de l'association environnementale, images de surveillance à l'appui. Ces images avaient alors été capturées dans la vallée de la Semois en Ardenne.

Un animal solitaire

Landschap vzw, avait déjà démontré la présence du très rare lynx d'Europe sur le territoire belge l'année dernière lors de sa campagne "Welcome Wolf/Welcome Lynx", grâce à la surveillance de ses bénévoles. "Après novembre 2020, les choses sont restées calmes pendant un certain temps, mais un contrôle récent d'une caméra automatique d'observation de la faune dans la vallée de la Semois a révélé que le lynx avait été capturé à nouveau le 24 mai. Avec une certaine fierté, les volontaires Eva, Wouter et Jorn ont publié une vidéo montrant d'abord un blaireau se promenant dans une forêt en pente. Dès que le blaireau quitte le cadre de l'image, le lynx apparaît dans un autre coin du plan", avait indiqué Jan Loos. L'association part même du principe que le lynx de la vallée de la Semois n'est pas le seul dans le sud de notre pays.

Le lynx est décrit comme un animal solitaire, amateur de rongeurs, lièvres et ongulés comme le chevreuil. Son domaine vital s'étend sur plusieurs centaines de km2, mais ce chasseur est aussi très discret, ce qui le rend "excessivement difficile à observer". "Il ne représente aucun danger pour l'homme, qu'il prend soin d'éviter, raison pour laquelle les observations de lynx sont excessivement rares", avait indiqué le SPW en septembre 2020.