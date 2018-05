Le lynx de retour en Belgique? Cette vidéo tournée dans les Fourons intrigue les experts

Après un loup sauvage au début de l'année, c'est sans doute un lynx qui a été aperçu et filmé en Flandre à la fin de l'année dernière, a confirmé l'organisation Landschap vzw.



Les images ont été tournées le 3 novembre 2017 par deux agents pendant une patrouille à Fouron-Saint-Martin, anciennement en province de Liège et aujourd'hui dans la province de Limbourg. L'animal a été filmé d'assez loin et la séquence est de mauvaise qualité (voir ci-desous), c'est pourquoi des experts internationaux ont été consultés. Après analyse des images, ils penchent pour un lynx.



Landschap wzw a mis en ligne un site internet fournissant davantage d'informations sur l'animal: www.welkomlynx.be. Il s'agit d'un félin de 80 à 130 cm de long aux oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils noirs et dont la face est ornée de favoris.