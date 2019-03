Un manchot pas comme les autres a vu le jour en Pologne: sans ces attentions particulières, il aurait eu la vie dure... (vidéo)

Un manchot du cap albinos est né au zoo de Gdansk, en Pologne. Selon le directeur du zoo, Michal Targowski, il serait le seul manchot du cap albinos au monde. L'animal est né en décembre dernier, mais a eu besoin de soins vétérinaires particuliers pour survivre.

Le manchot blanc est mis à l'écart des autres pingouins du zoo. Ses seuls compagnons sont ses parents, ainsi que deux autres oiseaux adultes de l'espèce, connus pour leur tempérament paisible. A l'état sauvage, l'espérance de vie de ce manchot albinos serait probablement très courte, il pourrait être rejeté par les autres, voir tué.

"Il aurait été le premier à être attaqué par des prédateurs. De plus, sa condition fait qu'il est plus sensible aux maladies. Le pigment noir normalement présent sur les plumes des manchots sont aussi une couche protectrice", a expliqué Michal Targowski.

Le manchot du cap vit le long des côtes de plusieurs pays africains. Il s'agit d'une espèce en danger.