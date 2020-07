Un RARE cas de jumeaux éléphants découverts au Sri Lanka (vidéo)

Une paire de bébés éléphants se nourrissant de la même mère ont été repérés dans un parc national du Sri Lanka, et les autorités spéculent mercredi que les deux pourraient être un rare ensemble de jumeaux.

Les jeunes défenseurs - qui, selon les rangers, ont entre trois et quatre semaines - ont été repérés dans le sanctuaire de Minneriya à environ 200 kilomètres au nord-est de Colombo, pâturant avec un troupeau d'une douzaine d'éléphants.

"Après les avoir observés pendant environ quatre heures et avoir enregistré leur comportement en vidéo et photographie, nous avons pu confirmer du point de vue de l'observation qu'il s'agissait de jumeaux et c'est la première fois que des jumeaux sont enregistrés au Sri Lanka", a expliqué le directeur général du département de la conservation de la faune sauvage, Tharaka Prasad.

Les deux éléphanteaux ont également été photographiés lundi en train de se nourrir à la même vache, a expliqué le célèbre écologiste Sumith Pilapitiy, qui pense également qu'il s'agit de jumeaux.

Les Rangers ont effectué des tests ADN sur les excréments pour confirmer l'information. Si les résultats concordent, ce serait la première fois que des jumeaux aux côtés de leur mère sont aperçus.

L'observation a été faite près de la zone où sept éléphants sont morts d'empoisonnement en septembre, dans un acte imputé aux agriculteurs locaux. Près de 200 éléphants sont tués chaque année sur l'île, dont beaucoup par des agriculteurs après que les pachydermes se soient égarés sur leurs terres.

Les éléphants maraudeurs tuent en moyenne 50 personnes par an, principalement lorsqu'ils s'égarent dans des villages proches de leur habitat. La population d'éléphants du pays est tombée à un peu plus de 7.000 selon le dernier recensement, contre 12.000 environ au début des années 1900.