Un impressionnant python birman de près de 6 mètres capturé en Floride

Énorme prise pour ces deux chasseurs américains : ils ont capturé un python birman long de 5,71 mètres et pesant 47 kilos.

Le reptile a été capturé à 60 kilomètres à l'Ouest de Miami, en Floride par deux chasseurs, Ryan Ausburn et Kevin Pavlidis. Il a ensuite été emmené auprès de la Fish and Wildlife Conservation Commission, l’organe chargé en Floride de la protection de la faune et de la flore. Il s'agit d'une prise record pour l'Etat américain, ont précisé les autorités locales.

Le python birman est problématique dans cette région. Ramené d'Asie du Sud-Est à la fin du siècle dernier, il est désormais considéré comme une espèce invasive. Il faut dire que dans les Everglades règne un climat humide subtropical et ces serpents ont trouvé là l'écosystème parfait pour se reproduire.