Un python secouru en Inde: il a avalé une énorme proie (vidéo)

Un python a été secouru à deux reprises dans le nord de l'Inde. Il a chassé et avalé une proie qui semble trop grande pour lui selon les gardes forestiers.

Un python a été retrouvé dans le nord de l’Inde incapable de bouger à cause de la trop grande proie qu’il avait chassé et avalé. Il a été sauvé une première fois par les autorités et les gardes forestiers samedi 26 septembre.

Le serpent a été relâché toujours en pleine digestion près d’une rivière, mais des habitants du village d’à côté l’ont repris pour pouvoir l’observer. L’officier forestier divisionnaire raconte qu’il a à nouveau été appelé pour prendre en charge le python.

Nous l’avons relâché dans une forêt, toujours près d’une rivière.

Le python est un serpent constricteur très répandu en Inde et est connu pour être l'un des plus grands serpents du monde. Ils ne sont normalement pas considérés comme dangereux pour l'homme mais ont suffisamment de puissance musculaire pour vaincre et avaler de gros animaux tels que des faons ou des veaux.