Un serpent à DEUX TÊTES, premier de son espèce, découvert en Irak: "J'ai vu quelque chose d'unique" (vidéo)

En Irak, un serpent à deux têtes, qui serait le premier de son espèce, a été trouvé par un fermier près d'un étang à l'est de la ville de Saed Sadiq, près de la frontière iranienne.



Mohammad Mahmood a trouvé le reptile pendant son travail. Il a décidé de sauver le serpent de la mort et l'a ramené chez lui.



"Hier, comme tous les autres jours, j'étais occupé à arroser mes grenadiers. Et puis par hasard, j'ai vu quelque chose d'unique, quelque chose avec deux têtes", a raconté Mahmood, ajoutant que "le serpent était à l'intérieur d'une flaque d'eau".



"Je touchais les parties sèches de l'animal et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un serpent à deux têtes", a-t-il ajouté.



Le nom scientifique de ce serpent est Natrix tessellate. La longueur de ce type de serpent est de 21 cm et son poids de 80 grammes. Il vit généralement jusqu'à un an.

Aram Margir, qui réalise des documentaires et photographie les animaux de Kurdesitan depuis plus de 25 ans, affirme que la découverte de ce type de serpent est très rare. Margir affirme également que le serpent doit être protégé et que sa découverte doit être partagée avec le monde entier.

Selon les scientifiques, un serpent sur 100.000 naît avec deux têtes. Ils vivent généralement de 6 mois à 17 ans. Cependant, à cause de leurs deux têtes, leurs chances de survie sont minces.