Un village tchèque à la rescousse de cigogneaux et de leur père

Après la mort accidentelle d’une cigogne tuée sur une ligne à haute tension, des habitants du village de Mladé Buky (environ 150 km au nord-est de Prague) aident son partenaire, père de quatre cigogneaux, à les nourrir dans leur nid situé sur une cheminée à plusieurs mètres en hauteur.

"On leur apporte un peu de tout, du poisson, des vers de terre et même des souris", indique à l’AFP Jiri Zeman, un ingénieur qui se relaie avec un ami jardinier pour monter la nourriture trois fois par jour aux oisillons et à leur père qu'ils ont baptisé "Bukacek", en référence au nom de la commune.

Une caméra filme le nid et diffuse en continu sur internet (https://www.youtube.com/watch?v=3-UdOsBsyXQ).

"Au début, à peine une cinquantaine de personnes se connectaient, mais depuis la mort de la mère on a eu plus de 2.000 connexions, dont beaucoup de l’étranger", s’étonne Jiri Zeman, qui est à l’origine d’une collecte de dons ayant déjà réuni plus 11.000 euros pour les échassiers.

"C’est beaucoup trop d’argent pour ces cinq oiseaux-là, mais nous reverserons une grande partie des dons aux ornithologues d’un centre voisin qui viennent en aide à de nombreux animaux en difficulté. Ils suivent la vidéo en ligne et nous donnent de précieux conseils", précise Jiri Zeman.