Un virus FATAL pour les chiens est en augmentation chez nous: comment y faire face?

Attention si vous possédez un animal de compagnie, le typhus du chien est en recrudescence chez nous. C'est une information que vous nous avez communiquée via le bouton orange Alertez-nous. La parvovirose, c'est le nom scientifique de cette maladie, peut conduire à la mort de l'animal. Un vaccin existe mais son coût est parfois un frein.

"Ma Pitchoune a maigri sur 24h. Je l'ai vu tout de suite à la hauteur de ses reins." La petite chienne de Stéphane et sa fille Delphine a été prise en charge vendredi dernier. Mais après trois jours, Pitchoune décède. "Médicaments, antibiotiques… Ça n'a rien changé. Elle a été mieux pendant toute une nuit, puis elle a fait une rechute, confie Delphine. Le lendemain, ça a été fatal, elle n'était plus là."

Seuls les symptômes peuvent être traités. Les petits chiens ou ceux dont le système immunitaire est affaibli sont donc plus exposés. "Monroe a vraiment beaucoup de chance, explique Olivier Feron, responsable d'une clinique vétérinaire. Il va s'en sortir. Il a 5 mois. Mais on se retrouve souvent avec des petits chiens de 6 semaines, 8 semaines ou 12 semaines, qui font parfois à peine 1kg et pour eux, le diagnostic est beaucoup plus réservé."





Un vaccin qui coûte cher



La parvovirose est en recrudescence depuis plusieurs mois, notamment par manque de suivi au niveau des vaccins. Le protocole est long et coûte en moyenne 150 euros. "Un premier vaccin est fait à l'âge de 6 semaines, en général effectué par l'éleveur, affirme Julien Jeanfils, vétérinaire généraliste. Ensuite, à l'âge de 8 semaines, en général, c'est le moment du sevrage et les propriétaires ont possession de l'animal. Donc il y a un vaccin à faire à ce moment-là. Ensuite, à 12 semaines et à 16 semaines."

Il y a des rappels à effectuer. Si ce protocole de vaccination est respecté, il assure une protection à 100%. Dans le doute, évitez de promener votre chien dans un parc public. Et vérifiez ses vaccins auprès de votre vétérinaire.

"Il faut absolument faire vacciner votre chien contre le typhus parce que quand vous voyez la bête… Non. Il le faut parce qu'elle souffre après", explique Stéphane. Ce virus ne présente aucun risque pour les autres espèces animales ou pour l'homme.