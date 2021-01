Un zoo péruvien parvient à faire naître deux crocodiles en danger d'extinction (vidéo)

Le zoo de Lima au Pérou a annoncé la naissance de deux crocodiles américains, une espèce en danger d'extinction. Ils sont nés après 90 jours d'incubation artificielle, une première en Amérique latine.

Les bébés crocodiles pèsent 45 grammes et mesurent 25 centimètres. Le père Coco pèse 195 kilos et mesure 5 mètres alors que la mère Pinta affiche 85 kilos pour 2,5 mètres. Ils vivent dans un parc zoologique non loin de la capitale Lima.

Cette espèce de crocodile a vu sa population réduire drastiquement dans les années 60 en raison de la forte demande pour sa peau.