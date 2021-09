"Avez-vous déjà vu ce type d’araignée chez nous ? Elle est énorme", s'étonnait il y a quelques jours une personne habitant Braine-le-Château via notre bouton orange Alertez-nous. Il s'agit d'une épeire frelon, nous apprend Vincent Louwette, spécialiste au sein de Natagora, l'association de protection de la nature. L'interrogation de l'alerteur/euse se justifie car, en effet, cette espèce d'arachnides n'a pas toujours été présente chez nous. "L'animal est remonté chez nous (du sud de l’Europe / basin parisien) depuis plus de 20 ans", nous éclaire Vincent Louwette qui confirme que sa taille est "impressionnante". Cette araignée apprécie vivre dans des friches chaudes et sèches, ajoute le scientifique. Grosse et dangereuse ? Elle est inoffensive mais "sa morsure peut être douloureuse", prévient Vincent Louwette.