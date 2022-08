Une guêpe dorée à six dents observée pour la première fois en Belgique: voici à quoi elle ressemble

Une espèce de guêpe femelle a été découverte pour la première fois en Belgique. Il s'agit de la guêpe dorée observée mi-juin dans le vieux cimetière d'Harelbeke, en Flandre occidentale où elle a été capturée. "Cette découverte est probablement la plus septentrionale jamais réalisée pour cette espèce", rapporte Natuurpunt sur son site web.

La chrysis sexdentata ou guêpe à six dents mesure environ un centimètre et a déjà été observée chez nos voisins français et allemands. Les amoureux de la nature reconnaissent facilement cette espèce car c'est la seule guêpe dotée de six dents pointues sur son abdomen qui est entièrement rouge. La tête et le thorax de cet insecte sont généralement verts ou bleus mais la couleur peut varier d'un individu à l'autre.





Crédit photos: Thibault Le Pen - Licence CC BY NC

Les guêpes dorées sont inoffensives pour l'être humain, leur ovipositeur (organe de la ponte des insectes femelles, ndlr) n'étant pas assez puissant pour pénétrer notre peau.

Cette espèce élit domicile la plupart du temps à proximité de bois mort disposé en tas ou près des hôtels à abeilles ou des murs en pierre. Elles sont parfois appelées "guêpes coucou" car, comme le coucou, elles pondent leurs oeufs dans le nid d'autres espèces. Les larves parasites se nourrissent de ce que l'hôte fournit à sa propre progéniture. "Quelque 80 espèces de cette famille ont été observées dans notre pays", selon Natuurpunt.