Une jeune cigogne du parc naturel du Zwin a déjà atteint l'Afrique

Elisabeth, l'une des cigognes baguées en juin dans le parc naturel du Zwin à Knokke-Heist, a été la première à traverser le détroit de Gibraltar pour se rendre au Maroc cette année. Depuis le début du projet de traçage en 2019, la cigogne Elisabeth est devenue le premier oiseau à effectuer la traversée si tôt dans l'année. Le Zwin a annoncé la nouvelle vendredi.

La cigogne a parcouru plus de 2.000 kilomètres en un temps très court. Elle avait pris son envol le 6 août, soit deux semaines plus tôt que d'habitude. Après un court arrêt dans le nord-ouest de la France, le volatile a poursuivi sa migration à travers l'ouest du pays et le centre de l'Espagne, atteignant l'extrême sud le 24 août et passant au Maroc le 25 août. "Le détroit de Gibraltar mesure environ 15 kilomètres à son point le plus étroit. Il a fallu moins de 20 minutes à Elisabeth pour le traverser. Cela semble long, mais dans cette zone, il y a souvent un vent fort qui rend la traversée difficile et risquée pour les oiseaux migrateurs", indique le Zwin. Le baguage des cigognes fait partie d'un projet de recherche scientifique que le parc naturel mène en collaboration avec l'Institut royal des sciences naturelles sur les espèces protégées.