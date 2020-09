Une nouvelle espèce de dinosaure décrite en Chine

(Belga) Des paléontologues ont décrit une nouvelle espèce de dinosaure originaire de Chine, qui creusait des terriers. Deux fossiles intacts de "Changmiania liaoningensis" suggèrent que ces animaux ont été piégés par une éruption volcanique alors qu'ils étaient au fond de leur terrier, rapporte mardi l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

Cette espèce nouvellement décrite est, à ce jour, "la plus primitive des dinosaures ornithopodes", un groupe auquel appartiennent les iguanodons de Bernissart. C'était un petit dinosaure herbivore et bipède, long d'environ 1,2m. Les fossiles étudiés ont été trouvés dans les Lujiatun Beds, horizons les plus anciens de la Formation du Yixian, au nord-est de la Chine. Ils datent des 125 millions d'années et ont donc été les contemporains des iguanodons de Bernissart. Leur état de préservation laisse penser qu'ils "ont été rapidement recouverts par des sédiments fins pendant qu'ils étaient encore vivants ou juste après leur mort", explique le paléontologue Pascal Godefroit de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Une hypothèse des scientifiques est que les "Lujiatun Beds" sont en quelque sorte un "Pompéi" du Crétacé. (Belga)