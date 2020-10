Une petite des loups Noëlla et August a été tuée sur la route N74

Un des petits des loups de Noëlla et August a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi à Hechtel-Eksel (Limbourg), a confirmé vendredi l'Agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap Natuur en Bos). Selon l'organisation "Welkom Wolf", il s'agit d'un louveteau femelle. L'organisation demande qu'un travail urgent soit fait pour que les loups puissent traverser la zone en toute sécurité.

Le louveteau a été tué sur la N74, une route régionale où les conducteurs atteignent souvent des vitesses élevées. "Nous l'avions prédit", a déclaré Jeroen Denaeghel, porte-parole de l'Agence pour la nature et les forêts. "Les loups commencent à se déployer comme une meute sur une superficie de 300 kilomètres carrés. Malheureusement les très fréquentées N74 et N715 se trouvent dans cette zone. Les louveteaux ne peuvent pas encore évaluer le danger car ils ne font qu'explorer le monde. C'est très malheureux."

Il est désormais certain que le loup mort est l'un des quatre louveteaux de Noëlla et August. Selon Jan Loos de "Welkom Wolf", il s'agit d'une femelle. Les louveteaux sont nés en mai et constituent la première portée de loups dans notre pays depuis 150 ans.

Après la mort du louveteau, "Welkom Wolf" demande à nouveau que l'on travaille d'urgence à la sécurisation de certains endroits pour les loups. "La réalisation de grands écoducs prend du temps, et nous n'en avons pas beaucoup", souligne Jan Loos. "Mais les petites infrastructures, comme un sous-terrain pour les petits passages de la faune sous la N715, doivent être réalisées rapidement, en attendant les grands travaux".