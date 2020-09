Une tortue de 2,5 mètres découverte en Zélande (vidéo)

Une tortue énorme a été repérée dans l'Oosterschelde en Zélande. Divers médias néerlandais le rapportent : des agents de police ont vu le reptile pendant leur entraînement. C'est eux qui postent la vidéo de l'animal sur Facebook.

Les agents de police néerlandais expliquent qu'ils étaient en formation sur l'Escaut oriental lorsqu'ils ont vu un objet étrange flotter. Ils ont donc navigué un peu plus près pour voir ce que c'était et ont découvert l'énorme tortue.

Selon Jaap van der Hiele, de l'équipe de sauvetage des animaux marins, il s'agit d'une tortue adulte. La tortue luth est la plus commune dans l'océan Atlantique, mais on la voit également en mer du Nord. Elle vit principalement en haute mer et est rarement vu dans les zones côtières.