Une vingtaine de loups vivent en Belgique: voici où ils se sont installés

Il est estimé que 24 loups sont désormais installés en Belgique, rapportent les titres Sudinfo vendredi. Trois portées, dont deux en Wallonie, sont escomptées dans l'année.

Avec deux meutes, une dans le Limbourg et l'autre dans les Hautes-Fagnes, 29 loups sont nés en trois ans, mais quatre louveteaux ont été tués par des voitures dans le Limbourg. D'autres ont quitté leur meute pour chercher un territoire hors de la Belgique.

On estime qu'il reste 13 loups dans le Limbourg (les parents et 11 jeunes des deux dernières portées) et 11 en Wallonie (deux couples et deux jeunes de 2021, ainsi que cinq de 2022). Depuis novembre, un troisième couple s'est installé pour de bon sur un territoire du Nord Eifel situé à cheval sur l'Allemagne et la Belgique, pas très loin de Butgenbach. Il s'agit d'un mâle italo-alpin venu d'Allemagne, rejoint par une jeune femelle issue d'une de ces premières portées belges. Tout laisse penser qu'en 2023, trois portées de louveteaux verront le jour en Belgique, dont deux en Wallonie. "On estime qu'un territoire tel que la Wallonie peut accueillir 15 à 20 meutes", explique Alain Licoppe (Service public de Wallonie), responsable du Réseau loup wallon.

À côté des couples installés durablement sur notre territoire, la Belgique voit passer chaque année un grand nombre de loups "dispersants" : des jeunes (venus d'Allemagne ou des Pays-Bas) qui quittent leur famille pour chercher un territoire propre pour fonder leur meute. Treize loups dispersants, identifiés par leur ADN, sont passés en Wallonie l'an passé sans s'y installer.