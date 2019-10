Vidéo incroyable: un pieuvre filmée en train de rêver qu'elle chasse un crabe

David Scheel, un biologiste marin d'Anchorage en Alaska, a filmé une pieuvre dans un aquarium en train de dormir. Ses changements de couleur et de motifs alors qu'elle dort suggèrent qu'elle est en train de rêver. Le spécialiste de l'Université du Pacifique, qui connait parfaitement les situations lors desquelles la pieuvre prend telle ou telle couleur, se lance donc dans l'interprétation de son rêve qui peut littéralement se lire sur son manteau. Il semblerait qu'elle ait rêvé qu'elle croisait un crabe et aurait décidé d'en faire son déjeuner. Elle se retrouve propulsée en pleine mer, quittant le fond de l'océan, pour s'approcher du crabe ou pour l'emporter dans un endroit plus propice. Puis elle se camoufle pour le déguster tranquillement à l'abri des regards.



Selon David Scheel, c'est la première fois qu'une pieuvre en train de rêver est filmée.



Il s'agit d'un extrait d'un épisode du documentaire "Octopus: Making Contact" qui sera diffusé demain, le 2 octobre, aux Etats-Unis.