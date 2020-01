Voici l'ARAIGNÉE DE L'ANNÉE: elle n'a pas besoin de toile pour attraper ses proies

La Dolomède des marais (Dolomedes fimbriatus) a été élue araignée européenne de l'année 2020, annonce lundi la Société arachnologique de Belgique (Arabel). L'arachnide a été sélectionnée par 83 experts issus de 26 pays européens. Elle est l'une des plus grandes araignées indigènes de Belgique, qui n'a nul besoin de toile pour attraper ses proies. Elle peut marcher sur l'eau, s'occupe très bien de ses petits et chasse même des animaux vertébrés.



La Dolomède est une espèce d'araignées aranéomorphes et appartient à la famille de Pisauridae, qui compte 356 espèces au total. Trois espèces de cette famille vivent en Belgique. Le corps de la Dolomède des marais mesure 15 à 22 millimètres de long pour les femelles et 10 à 16 mm pour les mâles. Il s'agit d'une des plus grandes espèces qui se trouvent en Belgique. Sa couleur de base va du brun jaune au brun foncé. Elle porte généralement une bande beige à jaune des deux côtés du corps. L'araignée est bien adaptée à une région riche en eau, un environnement sous pression à cause des travaux sur les berges, de la disparition des champs de roseaux et des nénuphars, du dessèchement des landes humides et de la diminution de la surface des zones marécageuses. En l'élisant araignée européenne de l'année, le jury espère qu'un plus large public rapportera cette espèce afin que les scientifiques disposent de nouvelles données sur la présence de la Dolomède des marais.