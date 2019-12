Voici les manchots Adélie: la plus petite espèce de pingouin d'Antarctique... et l'une des plus courageuses (vidéo)

La télévision centrale de Chine a dévoilé une vidéo de la mission en cours de la 36e expédition antarctique de la Chine. On peut y découvrir l'activité quotidienne d'animaux sauvages.

La vidéo montre notamment la rencontre entre un groupe de manchots Adélie et deux skuas. Après les avoir observés pendant un moment, les manchots Adélie ont décidé de chasser un des skuas qui s'est alors enfui rapidement.

Le manchot Adélie a reçu son nom de l'explorateur français en Antarctique Jules Dumont d'Urville. Après avoir découvert l'animal en 1840, il lui a donné le prénom de sa femme. Le manchot Adélie est la plus petite espèce de pingouin en Antarctique. Mais s'ils semblent mignons et un peu maladroits, ces oiseaux sont très courageux et n'hésitent pas à s'attaquer à des prédateurs potentiels.

Globalement, le nombre de manchots Adélie est en augmentation. Mais le changement climatique pourrait avoir un impact sur l'espèce.