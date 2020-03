Voici les races de chiens préférées des Wallons

1,3 millions de chiens partagent nos vies en Belgique. Les données de la plateforme officielle d'enregistrement des chiens dévoilent quelles sont les races préférées des Wallons: les chihuahuas arrivent en tête, suivis par les border collier et les Malinois.

Dans la chambre d'Olympe et Orchidée, deux 2 chihuahuas de 4 et 5 ans, il y a 300 tenues et 12 paniers. Leurs maîtres, qui vivent à Tamines, sont des mordus de la race. "Ce sont des chiens très intelligents, malgré leur petite tête, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu’il n’ont rien dans leur tête parce que c’est des petits rats, mais non !", explique Sylvana Sonzogni.

Joseph a eu 6 chihuahuas en 4 décennies. "Ils sont hyper chouchoutés, ils vont partout avec nous. On ne part pas sans eux. On va partout avec eux, même au cinéma, au resto. On va faire des courses". Le chihuahua est le chien numéro un des races préférées des Wallons, avec 8009 nouveaux venus l'an dernier.

"C’est foufou, tout simplement"

La seconde race préférée des Wallons, c'est le Border collie, un dynamique chien de troupeaux. Charly, le chien d'Aristide Neri, pratique cette activité à Marcinelle trois fois par semaine. "C’est agréable avec les enfants, ça adore jouer. C’est foufou, tout simplement. Mais il y ‘en a des plus têtus que d’autres, hein mon Charly !".





"Ça ne reste pas des chiots, ça grandit comme chien"

En troisième place, il y a un autre berger : le Malinois. Il s'agit d'un chien de travail ou de famille. Le dressage est bien souvent nécessaire.





Mickaël Leroy, le maître de Ness, explique: "Quand on choisit mal, c’est un chien qui va se retrouver à la spa, qui va se retrouver abandonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne reste pas des chiots, ça grandit comme chien. Et une fois que c’est grand, il faut s’en occuper, il faut les sortir, les nourrir aller chez le vétérinaire. Tout ça, ça a un coût. Un chien coûte de l’argent, il faut le savoir". Par ailleurs, Le Wallon dépense 314 euros par an en moyenne pour ses animaux.

Les races croisées arrivent aujourd'hui en septième position des races préférées. Pour le top des prénoms, Luna et Paco l’emportent.