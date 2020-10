Votre animal de compagnie est peut-être en SURPOIDS: voici comment le savoir (vidéo)

Dans le RTL INFO Bienvenue, Marie-Céline Hottat, docteur en médecine vétérinaire et résidente en nutrition animale à l'Université de Gand, est venue parler du phénomène de surpoids chez nos animaux de compagnie.

Alix Battard: Quelles sont les raisons qui mènent nos animaux de compagnie au surpoids ?

Marie-Céline Hottat: "Il y a trois grandes raisons qui font que nos animaux sont en surpoids. La première, c'est une alimentation qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas donnée en quantité adéquate. La deuxième, c'est tout ce qui est friandises, le reste de table, les os à ronger pour les chiens… Tout ça est haut en calorie et donc en graisse. En plus de ça, quand c'est combiné à un manque d'activité physique, on verra des animaux qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité."

Et le surpoids peut avoir quelles conséquences ?

"La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'obésité est une maladie chronique, qui est la première pathologie liée à l'alimentation, mais qui va aussi affecter la qualité de vie des animaux. Les chats et les chiens vont être influencés au niveau de leur qualité de vie. Par exemple, quand les chats sont trop gros, ils ont du mal à faire leur toilette, ils ne sont plus assez souples. C'est un premier problème. Il y a aussi la longévité. On voit que des chiens vivent moins longtemps quand ils sont en surpoids toute leur vie, comparé à des chiens qui ont un poids idéal. Et puis, il y a tout ce qui est autres problèmes de santé, comme les inflammations, les problèmes cardiaques, respiratoires, etc."

Selon une étude de Royal Canin, 70% des maîtres de chien et 66% des maîtres de chat estiment que leur animal a le poids idéal alors qu’il est en surpoids...

"Oui, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les études scientifiques. Lors de nos consultations, on le voit aussi… On essaie maintenant d'inverser cette tendance, que les propriétaires soient de plus en plus conscients que leur animal est parfois en surpoids et qu'il faut déjà agir aujourd'hui."

Comment voir si son chat ou son chien est en surpoids ? Quels sont les indicateurs ?

"On a le BCS, le Body Condition Score. C'est sur 9, donc 5/9 et 4/9, c'est un poids idéal. Au-delà de 5, c'est du surpoids ou de l'obésité et en-dessous de 4, on parle d'un animal trop maigre. Le mieux est de toujours demander à son vétérinaire qui, lui, aura vraiment un avis objectif sur le poids de l'animal."

Les chats et les chiens pourraient-ils ne manger que des croquettes pendant toute leur existence ?

"Il ne peut manger que des croquettes, à condition qu'elles soient de bonne qualité, qu'elles couvrent tous les besoins, que ce soit en énergie, protéines, fibres, vitamines, minéraux, etc. Les friandises, cela doit rester quelque chose qui est occasionnel."

Comment définir une portion adaptée ?

"Cela dépend de l'individu. Il faut voir avec son vétérinaire quelle nourriture est la plus adaptée et la quantité. Maintenant, cela dépend aussi de l'énergie qu'il va dépenser tous les jours. Tous les animaux n'ont pas les mêmes besoins. Sur l'étiquette, c'est toujours mieux de vérifier ce qui est noté et peser ses aliments tous les jours."