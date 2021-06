Yanek, première tigresse blanche née à Cuba

Une double joie pour les employés du zoo national de Cuba: la naissance de quatre bébés tigres pour la première fois en plus de 20 ans, et parmi eux, la présence surprise et inédite d'un exemplaire blanc, une femelle baptisée Yanek.

Si la naissance est survenue le 12 mars, ce n'est que depuis peu que les petits félins sortent dans le patio et profitent d'une petite piscine pour se rafraîchir, encore loin du regard du public, le zoo étant fermé en raison de la pandémie de coronavirus.

"Nous sommes très contents qu'un tigre blanc soit né à Cuba, c'est la première fois que ça arrive", raconte Angel Cordero, responsable de leur soin dans le zoo, qui fonctionne comme un parc animalier où les animaux sont en semi-liberté, hors des cages.

La couleur blanche de l'animal est due à la combinaison des deux gènes blancs récessifs de ses parents.

"L'autre joie que nous avons dans le parc est que cela faisait plus de 20 ans que nous n'avions pas eu de reproduction de tigres dans notre pays", ajoute-t-il.

Fruits d'un échange avec un zoo du Guatemala, Fiona et Garfield, des tigres du Bengale, sont désormais les heureux parents de trois femelles, prénommées Yanek, Melissa et Gaby, d'après "les noms des enfants des employés" du zoo cubain, et un mâle appelé Miguel en hommage à un ancien directeur du centre.

"Les quatre sont agressifs", imitant ainsi leur mère, précise Angel Cordero.

Mais "cette agressivité nous plaît, nous voulons qu'ils soient aussi naturels que possible, nous ne voulons pas de tigres apprivoisés (...): nous savons que les tigres sont agressifs et c'est ainsi que nous voulons qu'ils soient".

La maman reçoit 10 kilos de viande par jour, les petits - qui pèsent déjà entre 8 et 11 kilos - deux kilos.

Très joueurs entre eux, ils suivent leur mère à chaque pas et n'en seront séparés que quand elle ne voudra plus d'eux. "Dans la vie sauvage, ils peuvent être avec elle un an ou deux, peut-être moins", indique leur soigneur, car "les tigres sont de caractère solitaire".

Les tigres blancs ne sont plus que quelques centaines sur la planète, en captivité, n'étant presque jamais aperçus dans la nature.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) estime que le nombre de tigres sauvages a plongé de 100.000 en 1990 à environ 3.900 aujourd'hui. Si leur nombre est reparti à la hausse ces dernières années, l'espèce est toujours menacée d'extinction, selon l'organisation.