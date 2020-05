Ascension calme à la Côte

(Belga) La Côte belge n'a pas connu d'affluence majeure lors de l'Ascension et ce en dépit de l'assouplissement des règles de confinement, ont indiqué jeudi plusieurs zones de police. "Nous ne contrôlons plus les déplacements non-essentiels, nous nous concentrons sur les mesures préventives", expliquent-elles.

Le beau temps qui caractérise ce début de long week-end de l'Ascension a poussé certains à se rendre à la mer pendant une journée et ce malgré l'interdiction. Mais cela reste très calme pour le moment. A Blankenberge, une poignée de touristes wallons d'un jour ont été refoulés mais il n'est pas question d'afflux. C'est également calme dans les autres stations balnéaires plus à l'ouest, explique la responsable presse. "Nous continuons à patrouiller et à contrôler mais l'accent est mis sur la prévention. Comme nous ne pouvons plus contrôler les déplacements non-essentiels, nous nous concentrons donc sur le respect de la distanciation sociale. Six équipes sont sur le terrain dont trois équipes spéciales corona qui y veilleront", ajoute Ine Deburchgraeve. (Belga)