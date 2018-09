Avec notre journaliste dans un trip en Harley Davidson: 60.000 motos rassemblées à Prague (vidéo)

Deuxième partie de notre voyage au guidon d’une Harley Davidson vers Prague, où la marque célébrait cet été son 115e anniversaire. Après deux journées passées sur les routes, place à l’événement en tant que tel.

Cinq ans après Rome, c’est Prague qui accueillait l’anniversaire de Harley Davidson. Les chiffres sont édifiants : 60.000 motos présentes, 100.000 visiteurs et plusieurs centaine de mètres carrés occupés durant 4 jours pour célébrer et partager son amour de la marque de Milwaukee. Sur place, cela ressemble de près à un festival de musique : une grande scène où se tiennent différents concerts et des stands divers où se restaurer et boire et de grandes. Mais la comparaison s’arrête là puisque ce qui marque c’est la présence de nombre de motos. Certaines sont totalement modifiées et participent à un concours pour élire la plus belle de sa catégorie. D’autres sont choisies sur le parking, à l’entrée, et obtiennent le droit de parader dans les allées, le tout sur fond de musique rock’n’roll. Comble du cliché : des haut-parleurs disséminés ci-et-là qui reproduisent le son du moteur. Inutile de préciser qu’on ne les entend pas quand une véritable moto passe à côté. Cette ambiance, c’est ce que Christophe a voulu vivre.

Comme nous l’écrivions dans le précédent article, des motos sont venues de toute l’Europe pour participer à l’événement. Certains viennent même de très loin, comme Chung, un motard arrivé du Viêt-Nam.

Des liens se créent vite entre les différents visiteurs. Les “patches” qui garnissent les gilets de certains facilitent les liens : on peut aisément lire d'où vient telle ou telle personne et engager la conversation avec elle, toujours autour de la moto bien sûr mais aussi ce qui l’entoure : les voyages, l’équipement et les modifications. Car il ne faut pas se tromper : Harley Davidson doit rester rentable et donc vendre. Des motos, mais aussi de l’équipement. S’il y a possibilité d’acheter des accessoires officiels, il y a également moyen de trouver son bonheur chez des tiers. Tout ce monde échange et achète sous le regard des Hell’s Angel, le célèbre groupe de motard “outlaw” dont le nom s’est exporté en Europe est chargé de la sécurité du site, en accord avec l’organisateur officiel. Et puisqu’il n’y a pas de petit profit, il y a également un stand des Hell’s Angels où acheter t-shirts et accessoires du gang !

Cet aspect financier se retrouve également dans la communauté. Harley Davidson joue beaucoup là-dessus. Il existe ce que l’on appelle des “chapter”. C’est un groupe qui participe à diverses activités autour et même en dehors des Harley Davidson. Certains sont régits par une hiérarchie stricte : il y a le président, le trésorier, etc. Les chapter sont tous rattachés à une concession. Et dès lors, y appartenir demande le respect de certaines règles, comme l’obligation de faire tous ses entretiens au sein de la concession dont dépend le chapter. En échange, les membres bénéficient de certains avantages, comme la mise à disposition des infrastructures. Il est facile de voir qui fait partie d’un tel groupe : regardez les nombreux “patches” qui décorent le gilet en cuir des motards. Cet aspect communautaire, Bertrand Caroy le connaît bien. L’inspecteur de la zone de police boraine est président du chapter de Mons depuis 3 ans. Il le reconnaît, rouler en Harley Davidson n’est pas donné à tout le monde, ou du moins n’est pas à portée de toutes les bourses. C’est peut-être pour cela que l’âge moyen de la clientèle est de 45 ans.

Nous avons rencontré Bertrand Caroy au départ de la parade de motos. Un moment particulier durant lequel une partie de la ville de Prague était fermée à la circulation. Cela donne plusieurs centaines, voir millier, de motos qui partent l’une à la suite de l’autre et qui suivent un trajet très précis de quelques kilomètres, défilant au pas devant les badauds venus les saluer. Une démonstration de bruit et de chromes scintillants sous le soleil du jour à l’image de ceux qui enjambent leur Harley Davidson. C’est le point d’orgue de l’événement qui aura duré 4 jours dans la capitale tchèque.