Avec notre journaliste dans un trip en Harley Davidson: "Rouler à moto est bien plus fatiguant que de rouler en voiture" (vidéo)

L’année est difficile pour la marque Harley Davidson. Entre chiffres de vente en baisse, concurrence des marques japonaises accrues et taxation supplémentaire de l’acier suite au conflit Europe/Etats-Unis, la marque au bouclier se cherche un nouveau souffle. Mais s’il y a une chose qui paraît inébranlable, c’est la fidélité sans faille de sa clientèle existante et l’aura des célèbres motos américaines auprès des profanes. Nous avons accompagné un groupe d’afficionados qui s’est rendu à Prague au guidon de leur Harley-Davidson pour fêter les 115 ans de la marque avec quelques 100.000 autres passionnés.

10h à Spy. Nous avons rendez-vous avec Philippe. La cinquantaine, une barbe blanche et une Harley Davidson de type “Heritage”. C’est lui qui a formé un petit groupe de trois bikers prêts à rouler un peu plus de 900km en direction de la capitale tchèque. Rapidement, les deux autres membres nous rejoignent. Il y a Sébastien, au guidon de sa Breakout largement modifiée par rapport au modèle d’usine. Et Christophe. Originaire de Thulin, il possède également le modèle haut de gamme de la “famille” Softail, mais plus proche du modèle d’origine qu’un “full custom”. Il nous confie avoir ajouté quelques pièces spécialement pour le voyage. “J’ai une bulle pour baisser la prise au vent au niveau du visage. Ainsi que 2 valises, de chaque côté de la moto, pour mettre quelques bagages.” Un sac de transport en plus, bien fixé à l’aide d’une “araignée”, et voici le thulinois prêt à partir. Mais pas tout de suite. Il y d’abord quelques consignes d’usage que nous explique Philippe.

Rouler en moto est bien plus fatiguant que de rouler en voiture

Ces consignes sont bien en tête, nous nous mettons en route en direction de la République Tchèque. Mais nous savons déjà que nous n’y arriverons pas aujourd’hui. Il été décidé de faire une étape en Allemagne afin d’alléger le voyage. Rouler en moto est bien plus fatiguant que de rouler en voiture. Il y a le bruit, le vent, les vibrations et surtout une concentration de tous les instants. Car tout écart peut-être fatal. C’est aussi pour cela que Philippe a instauré une pause de 20 minutes tous les 130km. Le parcours est partagé entre autoroutes et réseau secondaire. Il serait dommage de se priver des paysages que propose la campagne allemande !

Sur les voies rapides, le groupe respecte le placement en quinconce. Cela permet d’occuper toute la bande mais surtout de s’ouvrir une voie de dégagement face à soi, de l’espace d’une moto et demi, en cas de freinage d’urgence. Philippe est en tête du cortège. C’est la première fois qu’il mène un groupe, lui qui a l’habitude de voyager seul pour aller travailler. Ce motard de longue date a mis un pied chez Harley Davidson il y a quasiment 1 an. Il n’imagine pas autre chose pour rouler désormais.

Après une journée de route, les dos fatiguent. Rester dans la même position toute une journée y participe également. Bien droit en ce qui nous concerne, beaucoup plus couché pour Sébastien et Christophe sur leur “Breakout”. La nuit passée, nous nous remettons en route vers Prague. Chose amusante : au plus nous nous rapprochons de la capitale tchèque, au plus le nombre de Harley Davidson grandit sur la route. Nous sommes loin d’être les seuls à avoir choisi de faire le trajet en moto, et certains viennent de plus loin encore.

Nous faisons une dernière halte avant notre arrivée. L’aire d’autoroute est envahie, ou presque, par des Harley Davidson. Une centaine de kilomètres plus loin, nous voici arrivés dans la magnifique capitale tchèque. C’est le lieu choisi par Harley Davidson pour célébrer son anniversaire au niveau européen. Il existe tous les 5 ans deux organisations de ce type dans le monde. L’une à l’échelon européen (il y a 5 ans c’était à Rome) et l’autre à l’échelon américain (dans la ville d’origine de la marque, Milwaukee). Après le check-in et une petite sieste, nous voici partis en direction du site où est célébré l’anniversaire.

La suite demain…