Environ 300 participants réunis pour la 10e édition de la Love Bug Parade

(Belga) Environ 300 Coccinelles et vans VW ont participé dimanche à Bruxelles à la 10e édition de la Love Bug Parade, qui concordait cette année avec le 50e anniversaire d'"Un amour de Coccinelle" de Robert Stevenson, premier film d'une série de longs métrages mettant en scène cette voiture. La joyeuse et colorée parade rend également hommage depuis trois ans au mouvement Flower Power, qui a vu le jour il y a 50 ans aux Etats-Unis. En 2019, l'événement commémorera le festival de Woodstock, annonce déjà son organisatrice Patricia Raes.

"Nous avions 300 inscriptions et 295 participants se sont finalement déplacés", se réjouit-elle. Ceux-ci étaient originaires de toutes les régions du pays mais aussi des Pays-Bas, de France et du Luxembourg. Presque tout le monde était en outre déguisé en hippie, soit totalement dans le thème de la Love Bug Parade, raconte l'organisatrice. Réunis au Cinquantenaire, tous les participants ont pris la route vers 14h00, avec un roadbook et un numéro de rallye, pour une balade à travers la ville, avant de revenir à leur lieu de départ aux alentours de 15h30, où les attendaient des spectacles musicaux et des animations. "Nous avons vraiment eu de la chance avec le temps, cela a aidé à en faire une édition fantastique", se félicite Patricia Raes. La prochaine édition de l'événement aura lieu le dimanche 10 février 2019. (Belga)