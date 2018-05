Febiac plaide pour une taxe kilométrique "intelligente" pour les camions et les voitures

(Belga) La fédération du secteur automobile Febiac plaide, à l'occasion de la publication des chiffres de Viapass, pour l'introduction d'une taxe kilométrique "intelligente" pour les camions et les camions. Cette taxe "intelligente" permettrait un tarif kilométrique variable selon le temps de parcours et l'endroit du déplacement. Febiac pense que cela peut réduire les bouchons.

"Aujourd'hui, les camions paient un montant identique même lorsqu'ils roulent en dehors des heures de pointe (...). Mais pour lutter contre les embouteillages, il faut une taxe kilométrique intelligente, aussi pour les automobilistes", dit Febiac. Cette taxe permettrait aussi de "verdir" le parc automobile comme c'est déjà le cas pour les camions. Pour Febiac, cette taxe sera acceptée socialement si un certain nombre de conditions sont remplies. Cela passerait par une réforme de la fiscalité automobile avec la suppression de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation, remplacées par la taxe kilométrique. "Ce n'est donc pas la possession de la voiture qui est taxée mais son usage en fonction de son utilisation et du temps." Febiac table sur une réduction du trafic de 5 à 10% en heure de pointe et les bouchons pourraient baisser de 40%. (Belga)